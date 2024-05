Parigi è sempre più azzurra: Cobolli, Darderi e Zeppieri si qualificano al 2° turno del Roland Garros. II romano ha superato in quattro set il serbo Medjedovic, Luciano ha sconfitto l'australiano Hijikata mentre Giulio si è preso lo scalpo di Mannarino. Salgono così a 8 gli italiani al 2° turno. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW)

Parigi è sempre più azzurra: ai cinque italiani già qualificati al 2° turno del Roland Garros, si aggiungono anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri. Sono così 8 gli italiani al 2° turno nel tabellone maschile.

Cobolli-Medjedovic 6-2, 6-3, 6-7, 6-2 Flavio Cobolli si conferma in grande forma: dopo la semifinale persa con tanti rammarico a Ginevra contro Ruud, il numero 53 del mondo si qualifica al 2° turno del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il romano ha superato in quattro set il serbo Hamad Medjedovic (n° 134), campione alle Next Gen Finals 2023. L'anno scorso, dopo aver superato le qualificazioni, Cobolli aveva esordito in assoluto in uno Slam perdendo contro Carlos Alcaraz. Ora si prospetta un secondo contro il danese Holger Rune (13 ATP). approfondimento Errani, esordio vincente: Schmiedlova ko 6-3, 6-2

Darderi-Hijikata 6-3, 7-6, 6-1 Debutto con vittoria a Parigi per Luciano Darderi. Il numero 40 (best ranking grazie alla semifinale ottenuta a Lione), ha sconfitto senza problemi l'australiano Rinky Hijikata, numero 78. 6-3, 7-6, 6-1 i parziali per l'azzurro in circa due ore e un quarto di gioco: attende ora al prossimo turno lo statunitense Mackenzie McDonald (74 ATP) o l'olandese Tallon Griekspoor (25). approfondimento Mercoledì Sinner-Gasquet: dove vedere il match

Zeppieri-Mannarino 4-6, 6-2, 6-1, 6-2 Giulio Zeppieri compie l'impresa di giornata: il laziale, numero 148 del ranking, ha infatti battuto in rimonta il francese Adrian Mannarino, numero 22 ATP. 4-6, 6-2, 6-1, 6-2 i parziali per l'azzurro, che è in tabellone per la terza volta consecutiva al Roland Garros. Dopo il debutto nel 2022, aveva vinto qui l'anno scorso la sua prima partita in uno Slam contro Alexander Bublik, prima di cedere contro Casper Ruud. Ora lo attende un 2° turno più abbordabile, contro il vincente di Alexei Popyrin (51 ATP)- Thanasi Kokkinakis (100 ATP).

