Comincia con un successo la difesa del titolo per Novak Djokovic al Roland Garros. Sullo Chatrier, il n°1 del mondo ha sconfitto la wild-card francese Pierre-Hugues Herbert (142 del ranking) con i parziali di 6-4, 7-6, 6-4 in due ore e mezza di gioco. Pur essendo lontano parente dal Nole dominatore del 2023, è bastato mettere le marce alte nei momenti decisivi del match, come il tie-break del 2° set, per portare a casa la vittoria. Al 2° turno ora c'è lo spagnolo Carballes Baena, n°63 del mondo. Con questo successo, Djokovic rimanda anche l'ascesa di Jannik Sinner al n°1 del mondo.