Grande Italia a Parigi: anche Paolini agli ottavi

Dopo Elisabetta Cocciaretto, l'Italia porta un'altra giocatrice alla seconda settimana del Roland Garros: Jasmine Paolini batte in tre set l'ex campionessa degli US Open Bianca Andreescu e raggiunge per la prima volta questo traguardo nello Slam parigino. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)