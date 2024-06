Medvedev saluta Parigi: De Minaur va ai quarti

Stop negli ottavi per Daniil Medvedev, battuto in quattro set da De Minaur. L'australiano diventa il primo "aussie" tra i migliori otto a Parigi da Lleyton Hewitt nel 2004. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Daniil Medvedev saluta Parigi. Si ferma negli ottavi di finale la corsa del russo al Roland Garros, battuto in rimonta da Alex De Minaur: 4-6, 6-2, 6-1, 6-3 lo score in favore del n. 11 del seeding, primo australiano tra i migliori otto a Parigi 20 anni dopo Lleyton Hewitt nel 2004. Una rimonta favorita dagli alti e bassi di Medvedev che, dopo aver vinto il primo set, ha lamentato prima un fastidio al piede destro (necessario un medical time out) e poi un problema all'addome. De Minaur ha approfittato delle difficoltà del russo, vincendo per la prima volta in carriera contro un top 5 in uno Slam.