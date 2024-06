Bolelli e Vavassori ai quarti: 1^ volta a Parigi

Bolelli e Vavassori battono gli australiani Purcell-Thompson e raggiungono i quarti a Parigi dove affronteranno Ram-Salisbury. Alla 23esima vittoria stagionale, gli azzurri hanno superato quota 3.000 punti nella race per le ATP Finals. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Continua l'anno d'oro di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri si sono qualificati per i quarti di finale del Roland Garros battendo gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 32 minuti di gioco. Una partita sempre in controllo per gli azzurri, all'ottava vittoria Slam in stagione e alla 23esima vittoria complessiva nel 2024. Per Vavassori sarà il primo quarto di finale a Parigi mentre Bolelli tornerà tra le migliori otto coppie del Roland Garros nove anni dopo la prima e unica volta (nel 2015 raggiunse le semifinali in coppia con Fognini).