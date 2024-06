Sì, Jannik, sei proprio tu, il numero uno del mondo . Dovrai accompagnarci così in alto, perché noi, nel tennis, lassù non siamo stati mai. E chissà com’è il panorama in cima, chissà come vede il mondo chi del mondo è campione, a 22 anni .

Jannik Sinner è una promessa mantenuta , è l’elogio del talento accompagnato alla fatica, dell’ umiltà che diventa coraggio . Perché a 14 anni, ci voleva coraggio per decidere di andare via di casa, da solo, per inseguire un sogno, Ci voleva coraggio per fidarsi di questo sogno giorno dopo giorno dopo giorno.

E quindi grazie Jannik, per averci resi spettatori del tuo sogno, diventato un po’ anche il nostro. Grazie per i sacrifici e per i sorrisi, per l’inno d’Italia a Malaga e per esserti sdraiato sul cemento a Melbourne. Grazie per averci creato dei ricordi, e per non avere mai smesso di crederci. Grazie per le sconfitte, che tu lo sapevi e noi no, servivano per diventare un vincente. Hai dovuto perdere per imparare a trionfare e anche questa è una grande lezione che hai regalato allo sport.