Altra grande giornata a Parigi, con Jasmine Paolini a caccia della sua prima semifinale Slam: la toscana affronta sullo Chatrier la kazaka Elena Rybakina, n°4 del mondo. Tra gli uomini, dopo il ritiro di Novak Djokovic che ha consegnato il n°1 a Jannik Sinner, occhi su Zverev-De Minaur. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Si completano i quarti di finale del tabellone maschile e femminile al Roland Garros. Tra le donne l'attesa è tutta per Jasmine Paolini, che va a caccia della sua prima semifinale in un torneo dello Slam. La toscana affronta sullo Chatrier la kazaka Elena Rybakina, n°4 del mondo e del seeding. Sono quattro i precedenti, con due vittorie per parte: l'azzurra, n°15 del ranking, ha sempre sfruttato il ritiro della rivale, che si è imposta nell'ultimo incrocio sulla terra di Stoccarda. Tra gli uomini si gioca la parte alta del main draw, che ha visto il ritiro di Novak Djokovic. Dopo le due maratone contro Musetti e Cerundolo, il serbo ha infatti accusato un problema al menisco, spedendo direttamente in semifinale Casper Ruud, numero 7 del seeding. Il forfait di Nole ha anche consegnato il trono del ranking mondiale a Jannik Sinner. Nell'unico match maschile, Sascha Zverev affronta l'australiano De Minaur. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW).