Paolini-Swiatek, la finale di Parigi sabato ore 15

Appuntamento con la storia per Jasmine Paolini che sabato alle 15 affronterà Iga Swiatek per il titolo del Roland Garros. Alla prima finale Slam in carriera, la toscana può diventare la prima azzurra a trionfare in un major da Flavia Pennetta nel 2015. Il match sarà in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Dodici anni dopo Sara Errani l'Italia vivrà un'altra finale al Roland Garros con un'azzurra in campo grazie a Jasmine Paolini. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, alla prima finale major in carriera, affronterà sabato alle ore 15 la n. 1 al mondo Iga Swiatek. In palio un titolo storico che all'Italia manca dal 2015, quando Flavia Pennetta conquistò gli US Open. Non sarà facile per Paolini che affronta la regina di Parigi: Swiatek ha vinto 34 partite su 35 al Roland Garros e nei due precedenti ha battuto Paolini concedendo appena tre game a match. Jasmine, però, ha raggiunto il picco di maturità e giocherà la finale da top 10 in pectore. Virtualmente è n. 7 al mondo, ma in caso di trionfo entrerebbe in top 5.