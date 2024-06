Paolini e Bolelli-Vavassori a caccia della finale

Giovedì azzurro a Parigi con due semifinali italiane. Alle 12 Bolelli e Vavassori affronteranno per la quarta volta in stagione i n. 2 al mondo Bopanna/Ebden. Nel pomeriggio, invece, toccherà a Jasmine Paolini contro Mirra Andreeva. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW )

Iniziano le semifinali al Roland Garros, da seguire in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW). Si parte dal tabellone femminile con i riflettori puntati su Jasmine Paolini. Alla prima semifinale Slam in carriera, la toscana (fresca di ingresso in top 10) affronterà la russa Mirra Andreeva nel rematch degli ottavi di Madrid. Stavolta, però, c'è in palio la prima finale in un major per entrambe. Chi vince affronterà in finale o la n. 1 al mondo Iga Swiatek o l'americana Coco Gauff che da lunedì sarà n. 2 del ranking WTA. Oltre Paolini, oggi in campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri saranno impegnati a mezzogiorno sul Simonne-Mathieu nella semifinale contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden. Un match diventato ormai un classico del 2024: sarà il quarto confronto in pochi mesi, con Bolelli e Vavassori che hanno vinto l'ultimo precedente sulla terra di Roma.