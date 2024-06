Battendo Zverev in 5 set lo spagnolo nuovo numero due del mondo conquista il suo primo Roland Garros, diventando il più giovane di sempre a vincere almeno uno Slam su ognuna delle tre superfici. Un sogno divenuto realtà per Carlitos, come da lui stesso ammesso alla stampa al termine del match e come dimostra questo video di un giovanissimo Alcaraz che, appena 12enne, rivelava appunto quale fosse il suo più grande desiderio: "Vincere Roland Garros e Wimbledon"