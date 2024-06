Jannik Sinner e la moltitudine dei Numeri 1

Jannik Sinner da oggi è ufficialmente il nuovo numero 1 del tennis mondiale. Lui come Djokovic, Federer e Nadal. Ma anche come Tomba, Pantani, Valentino Rossi, Mennea. Tutti numeri 1 nei loro sport, tutti ‘personaggi d’entusiasmo’. Da non perdere oggi alle 15.30 su Sky Sport 24 un approfondimento con Fabio Tavelli: ospiti Guido Meda e Francesco Pierantozzi, in collegamento Andrea Zorzi, Paolo Bertolucci e Valentina Vezzali

Essere numero 1 vuol dire essere il migliore. Ma non per discendenza, per meriti e per l’unione delle classifiche in base ai risultati. Tecnicamente si chiama ranking, ma è una fredda parola che espone il tuo rendimento e che deve essere sempre e continuamente confermato. Si fa in tutti gli sport, ma la realtà è che il numero uno primario è nel tennis. E Sinner è il Numero uno, il Re. E Dio salvi il Re! approfondimento Il nuovo Ranking Atp

Essere e vivere al vertice Possiamo forse inserire il golf, ma varia troppo oppure sono troppe le varianti in funzione di tornei e Major. I numeri 1, non è una banalità, sono quelli che sono e vivono al vertice: prima di Sinner, Djokovic e prima ancora Federer, Nadal, Murray. Per tanti e tante annate. Classe, costanza, estro e rendimento: come Chris Evert, Martina Navratilova, Monica Seles o Steffi Graf e ora la Swiatek in campo femminile, ovviamente.

Italia, una storia di numeri 1 Per noi ora è Sinner il numero 1, il migliore, il riferimento. Ma la nostra storia è costellata di numeri 1, almeno come ‘personaggio d’entusiasmo’. Alberto Tomba? Certo! Record di vittorie, coppe del mondo e i giochi olimpici, ma anche carisma da vendere e grande personaggio che piace. Dominatore. Come Tomba, Marco Pantani: Giro e Tour nello stesso anno e grande entusiasmo sulle strade. Nel ciclismo, però, è quasi impossibile fare classifica anche perché esiste l’insuperabile Eddy Merckx. Ecco allora il perfetto ‘re di spada’ Edoardo Mangiarotti o la ‘regina del fioretto’ Valentina Vezzali, un ‘numero uno con il ditino alzato’ (per ribadirlo sempre) Pietro Mennea, che ha lasciato poi la postazione a Jacobs e Tamberi. Che meraviglia ripercorrere la nostra storia, per citare Gregorio Paltrinieri (acque chiuse o acque aperte) oppure la Divina Pellegrini…

La perfezione Una moltitudine di numeri uno, in tantissimi sport ed è impossibile citarli tutti ma forse possiamo concedere un allineamento tra numeri uno (il migliore) e la perfezione. E allora ecco che l’ultimo spazio è l’esercizio perfetto: Nadia Comaneci, Olimpiade 1976, tutti 10. ‘Perfect Ten’. Ora, togli lo zero. Per rispetto, ecco… l’uno. Benvenuto, caro Sinner, nel club dei Numeri 1!