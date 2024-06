Berrettini ai quarti: Shapovalov battuto 6-4, 6-4

Matteo Berrettini già in forma Wimbledon: l'azzurro si qualifica per i quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo per 6-4, 6-4 sul canadese Denis Shapovalov, 117 del mondo. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Matteo Berrettini è tornato. L'azzurro si qualifica per i quarti di finale del “Boss Open”, torneo sull'erba di Stoccarda vinto in due occasioni nel 2019 e nel 2022. Dopo il sofferto successo all’esordio sul russo Safiullin, n.43 ATP ed ottava testa di serie, il finalista di Wimbledon si è liberato per la prima volta in carriera di Denis Shapovalov, n.117 ATP, in gara grazie ad una wild card. 6-4, 6-4 i parziali per Berrettini in 74' di gioco. Il 28enne romano, n.95 ATP, in gara con il ranking protetto, attende ora il vincente della sfida tra Shelton (2 del seeding) e il qualificato Duckworth. Già qualificato per i quarti anche Lorenzo Musetti, che venerdì sfiderà il kazako Bublik.