Matteo Berrettini torna in semifinale a Stoccarda per la terza volta in carriera: al termine di una prestazione solida (13 ace e zero palle break concesse) il romano si libera dell'australiano James Duckworth, n°101 del ranking, con i parziali di 6-4, 7-5.