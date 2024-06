Musetti in semifinale: sarà derby con Berrettini

Dopo Berrettini, anche Lorenzo Musetti raggiunge le semifinali del torneo di Stoccarda: sabato sarà derby azzurro al Boss Open. L'azzurro sfrutta il ritiro di Bublik all'inizio del terzo set sul punteggio di 4-6, 6-1, 1-0. Il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Un italiano in finale al Boss Open : dopo Matteo Berrettini , anche Lorenzo Musetti vola in semifinale sull'erba di Stoccarda . Sabato sarà derby azzurro: il vincente sfiderà il finale uno tra Nakashima e Draper. Il carrarino, numero 30 del mondo, ha sfruttato il ritiro improvviso del kazako Alexander Bublik , numero 17 del ranking, che ha abbandonato il match sul 4-6, 6-1, 1-0 (con break) dopo un'ora e 18' di gioco. Musetti conquista così la sua undicesima semifinale ATP, la prima dal torneo di Chengdu dello scorso settembre e anche la prima sull'erba. Tra Musetti e Berrettini c'è un solo precedente, vinto da Lorenzo (76 62 nella finale di Napoli 2022).

La cronaca del match

Lorenzo salva in avvio una palla break, ma al terzo tentativo Bublik strappa il servizio all'azzurro nel 7° game e concede pochissimo nei propri turni, chiudendo il primo set 6-4. Musetti reagisce immediatamente e piazza il break in apertura di secondo parziale, il kazako si prende una lunga pausa come spesso gli capita (in un game serve praticamente solo da sotto, ndr) e cede di schianto 6-1. Nel terzo e decisivo set, Lorenzo parte subito avanti di un break, prima del ritiro di Bublik, che lascia il campo senza aver dato segnali di infortuni o guai fisici.