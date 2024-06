Nadal: "Ho ritrovato il piacere di giocare"

Lo spagnolo si confessa a L'Equipe parlando anche delle Olimpiadi e del doppio con Alcaraz: "Sento di aver ritrovato il piacere di giocare ancora e di divertirmi. Felice di giocare con Alcaraz, non posso avere partner migliore". E sul futuro: "Vedremo come mi sentirò dopo le Olimpiadi"

Trentotto anni, ma la voglia ancora di stupire e divertirsi. Rafael Nadal si proietta così alle Olimpiadi di Parigi 2024, nuovo obiettivo nel mirino del campione spagnolo che ha confessato di aver ritrovato il piacere di giocare a tennis. "Sento di aver ritrovato il piacere di giocare ancora, di divertirmi - ha confessato Nadal in una lunga intervista a L'Equipe - Voglio darmi la possibilità di vedere se il mio fisico resterà a questo livello o se è solo un momento passeggero e poi ricomincerò a peggiorare". Proprio gli alti e bassi a livello fisico hanno condizionato gli ultimi due anni di Nadal che ha ripreso gli allenamenti da una decina di giorni dopo il Roland Garros: "Ho ripreso ad allenarmi una settimana e mezza fa, le sensazioni sono più o meno buone - ha spiegato - Continuo ad allenarmi duramente, come se fosse la preseason. Vedremo come andrà nelle prossime settimane".

"Parigi con Alcaraz? L'obiettivo è la medaglia" Nadal punta con forza al torneo olimpico che giocherà sulla terra di casa sua, quel Roland Garros vinto 14 volte. Lo farà in singolare, ma anche in doppio con un partner speciale come Carlos Alcaraz: Rafa ha raccontato il retroscena sulla nascita di questo dream team iberico per Parigi: "David Ferrer mi ha detto: 'Se ti senti bene, Carlos vorrebbe giocare in doppio con te' - ha ammesso - Ero contentissimo, non posso avere partner migliore. Il mio compito è cercare di essere pronto per raggiungere il miglior livello possibile prima delle Olimpiadi. Se Carlos sarà disponibile e io starò bene fisicamente, penso che sarebbe interessante allenarci insieme la settimana prima del torneo olimpico. Le Olimpiadi sono affari di squadra, i doppi sono importanti quanto i singoli. L'obiettivo finale è la medaglia". leggi anche Nadal-Alcaraz giocheranno in doppio a Parigi 2024

"Ritiro? Vedremo dopo le Olimpiadi" Come ammesso da Nadal, il post Olimpiadi sarà importante anche per una decisione sul futuro, lasciando ancora aperta l'ipotesi di giocare anche nel 2025: "Vedremo come mi sentirò dopo le Olimpiadi, successivamente vedremo cosa accadrà e quali decisioni prenderò - ha raccontato - Ma sempre con grande serenità, con la soddisfazione di aver sempre dato il massimo. E quando dovrò prendere una decisione, alla fine, la prenderò senza problemi. Ho sempre detto che pensavo che sarebbe stato il mio ultimo anno, ma non posso esserne sicuro perché alla fine non sai cosa succederà in futuro".