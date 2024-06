Berrettini-Draper, la finale LIVE alle 13 su Sky

Alla terza finale in carriera a Stoccarda, Berrettini affronterà il britannico Jack Draper. Matteo andrà a caccia del nono titolo nel circuito maggiore, il secondo dell'anno dopo Marrakech. Appuntamento alle ore 13, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Due anni dopo l'ultima volta Matteo Berrettini è di nuovo in finale all 'ATP 250 di Stoccarda . Rientrato nel circuito dopo due mesi di stop, il romano ha raggiunto l'ultimo atto del BOSS Open in cui affronterà l'inglese Jack Draper , n. 40 al mondo e a caccia del primo titolo in carriera nel circuito maggiore. Berrettini, invece, insegue uno storico tris a Stoccarda dopo i trionfi del 2019 e 2022. Matteo è reduce dal derby vinto contro Musetti e sull'erba tedesca ha confermato lo straordinario feeling con questa superficie, giocando un torneo in crescendo.

Il match tra Matteo Berrettini e Jack Draper , finale dell'ATP 250 di Stoccarda, è in programma alle ore 13 sul Campo Centrale del TC Weissenhof di Stoccarda (Germania). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Telecronaca di Elena Pero, commento di Fabio Colangelo.

