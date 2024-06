Wimbledon, lunedì via alle quali con 9 azzurri

Settimana dedicata alle qualificazioni dei Championships. Nove azzurri al via nel tabellone maschile: sono Passaro, Vavassori, Travaglia, Maestrelli, Bellucci, Gigante, Pellegrino, Agamenone e Napolitano. Wimbledon è in programma dal 1 al 14 luglio, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Scatta l'ora delle qualificazioni a Wimbledon. In attesa del main draw che inizierà il 1° luglio (tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), da lunedì 24 giugno inizieranno le qualificazioni de Championships che si giocheranno al Community Sport Centre, lontano tre miglia dall'All England Club. Nelle qualificazioni maschili ci saranno nove italiani al via: sono Francesco Passaro, Andrea Vavassori (reduce dalla vittoria in doppio ad Halle con Bolelli), Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Franco Agamenone e Stefano Napolitano. Una folta pattuglia che proverà a unirsi ai 9 uomini già in tabellone.