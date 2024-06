Paolini sfida Kasatkina, la semifinale LIVE su Sky

Caccia alla prima finale in carriera sull'erba per Jasmine Paolini impegnata contro la russa Daria Kasatkina, n. 14 al mondo. Il match, secondo dalle 12 sul Centrale di Eastbourne, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Appuntamento con la prima semifinale in carriera sull'erba per Jasmine Paolini. L'azzurra affronterà oggi Daria Kasatkina per un posto in finale al WTA 500 di Eastbourne, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domani. Sarà il quarto confronto tra l'azzurra, n. 7 al mondo, e la russa, n. 14 del ranking WTA: il bilancio nei precedenti (tutti giocati su terra) è 3-1 e l'ultimo risale alla semifinale del torneo di Palermo 2023. Un anno dopo Paolini è entrata stabilmente in top 10 e adesso insegue la settima finale in carriera, la prima su questa superficie.