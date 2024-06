Allenamento di lusso sul Centrale di Wimbledon per Sinner insieme a Djokovic. Il n. 1 e il n. 2 al mondo, avversari proprio su questo campo in semifinale un anno fa, hanno svolto una seduta di un'ora per testare le condizioni dell'erba. Nole, sceso in campo con una vistosa fascia elastica grigia a protezione del ginocchio operato, non ha ancora sciolto le riserve sulla partecipazione. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 1 al 14 luglio

