Sonego eliminato al 2° turno: vince Bautista Agut

Lorenzo Sonego esce a sorpresa al 2° turno di Wimbledon, eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut (112 del ranking), che si impone in quattro set. Ora in campo Paolini-Minnen. Wimbledon è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 14 luglio

Finisce a sorpresa al 2° turno la corsa di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il piemontese numero 54 del ranking ha infatti ceduto a Roberto Bautista Agut, 36enne scivolato al n°112 del ranking ma semifinalista su questi prati nel 2019. 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 i parziali per lo spagnolo in meno di tre ore di gioco, interrotto in un paio di occasioni a causa della pioggia. Sonego tornerà in campo tra un paio di settimane ad Amburgo, sulla terra. Bautista si giocherà il pass per gli ottavi di finale contro Fabio Fognini, in un derby di grande esperienza.