Wimbledon, si parte con due ore di ritardo

Programma in ritardo di due ore a Wimbledon a causa della pioggia. Previsti oggi quattro incontri di italiani tra cui il derby Sinner-Berrettini, l'unico che si giocherà su un campo coperto.

Maltempo ancora protagonista a Wimbledon. Il programma del day-3 è iniziato con due ore di ritardo per via della pioggia che si è abbattuta a Church Road alle ore 11 inglesi, le 12 in Italia. I primi incontri - tra cui Fognini-Ruud sul Campo 2 - hanno preso il via poco dopo le 14, orario italiano. Dei quattro match previsti oggi degli italiani, l'unico che non subirà ritardi per via del maltempo è il derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. L'altoatesino e il romano saranno protagonisti sul Centrale, uno dei due campi dell'All England Club dotato di copertura.