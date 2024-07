La valanga azzurra del tennis italiano travolge anche Wimbledon. In un anno storico, segnato da tante prime volte, c'è un nuovo record per il movimento. Per la prima volta nell'Era Open (dal 1968 a oggi) tre azzurri giocheranno i quarti di finale di uno Slam in singolare. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al maschile, Jasmine Paolini al femminile. Sono loro i protagonisti di uno straordinario evento che non accadeva da 76 anni. Era il 1948 quando al Roland Garros tre azzurri centrarono i quarti. In quel caso furono Giovanni Cucelli e Marcello Del Bello nel singolare maschile e Annalisa Bossi nel singolare femminile. Tutti e tre si fermarono ai quarti, stavolta l'Italtennis ha l'ambizione di alzare ancor di più l'asticella.