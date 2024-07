Fritz rimonta Zverev: ai quarti sfiderà Musetti

Sarà Taylor Fritz l'avversario di Lorenzo Musetti ai quarti di finale a Wimbledon: l'americano ha rimontato due set al tedesco Sascha Zverev, 4^ testa di serie del seeding. Avanti anche De Minaur, che supera in quattro set il francese Fils. Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Taylor Fritz rimonta due set a Sascha Zverev e torna ai quarti di finale a Wimbledon. Lo statunitense, 13^ testa di serie del seeding, è stato protagonista di un match splendido sul Centrale. Sotto 4-6, 6-7, l'ex campione di Indian Wells ha cominciato il suo recupero dominando il tie-break del terzo. Da quel momento Fritz ha alzato ulteriormente il livello (aiutato anche da uno Zverev non al 100% per il problema al ginocchio infortunato nel turno precedente), chiudendo dopo tre ore e mezza di battaglia. Sfiderà mercoledì Lorenzo Musetti: 3 i precedenti, con l'americano avanti 2-1, tra cui la sfida del 2022 proprio ai The Championships. "Sarà una bella sfida, sta giocando alla grande sull'erba, ma voglio ambire alla semifinale", ha detto Fritz. Avanti anche De Minaur, che batte in 4 set il francese Fils con il brivido: l'australiano si è infatti infortunato sul match point ed è parso molto preoccupato dopo la partita. "Troverò il modo di essere in campo", ha detto.