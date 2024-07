Paolini-Navarro LIVE dopo Sinner su Sky Sport

Doppio tabù da sfatare per Jasmine Paolini: la toscana può diventare la prima tennista azzurra nella storia in semifinale ai Championships. Per farlo dovrà battere l'americana Emma Navarro con cui ha sempre perso. Il match sarà in diretta dopo Sinner-Medvedev su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

