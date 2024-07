Sky, ascolti al top per Europei e Wimbledon

Grande giornata di sport tra calcio e tennis nell’Estate Italiana di Sky: ascolti al top per l’Europeo e Wimbledon. 1 milione 214 mila spettatori medi complessivi in total audience per Spagna-Francia, terzo miglior ascolto del torneo su Sky. Sempre in total audience, 772 mila spettatori medi complessivi per Sinner-Medvedev e 405 mila per il match tra Paolini e Navarro. Giornata al top anche per il sito skysport.it

Grande giornata di Sport tra calcio e tennis nell’Estate Italiana di Sky: ascolti al top per UEFA Euro 2024 e Wimbledon . La prima semifinale del torneo continentale tra Spagna e Francia – in diretta dalle 21 su Sky Sport - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 214 mila spettatori medi in total audience (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go) e 2 milioni 204 mila spettatori unici (il dato non include le visioni su Sky Go), con il 6,2% di share tv. Si tratta del terzo miglior ascolto per Euro 2024 su Sky dopo Italia-Svizzera e Croazia-Italia .

Ottimi ascolti per Wimbledon con Sinner-Medvedev e Paolini- Navarro

Ottimi ascolti anche per il tennis con Wimbledon in esclusiva su Sky: il quarto di finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev – in diretta dalle 14.30 su Sky Sport - ha raggiunto 772 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 1 milione 765 mila contatti unici**, con il 7,5% di share tv. Ottima performance anche per l’incontro tra Jasmine Paolini e Emma Navarro: il quarto di finale che ha visto trionfare l’azzurra - in diretta dalle 19 su Sky Sport - ha raggiunto 405 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 765 mila contatti unici**, con il 3,2% di share tv.

Giornata al top per skysport.it

Giornata al top anche per il sito skysport.it, con 1,9 milioni di pagine viste e 332 mila utenti unici per UEFA Euro 2024 e 1,7 milioni di pagine viste e 275 mila utenti unici per Wimbledon. Sugli account social ufficiali di Sky Sport, 884 mila interazioni e 3,83 milioni di video views per l’Europeo, 241 mila interazioni e 2,06 milioni di video views per il torneo londinese.