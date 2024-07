Ja...Slam Paolini: nel 2024 ha fatto click

È il giorno di Jasmine Paolini, che sfida Krejcikova (LIVE dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) nella finale di Wimbledon. L'azzurra punta a coronare una metamorfosi tennistica iniziata in inverno e che in pochi mesi l'ha portata nella top 5 del ranking: fino al 2023 aveva vinto solo 4 match negli Slam, oggi raccontiamo della 4^ giocatrice (a partire dagli anni 2000) a essere arrivata a giocarsi la vittoria a Parigi e poi a Londra nello stesso anno

GUIDA TV