Debutto senza problemi per Fabio Fognini, che a Gstaad batte in due set (6-4 6-3) il francese Droguet e accede al secondo turno: affronterà il vincente del match tra Thiem e Varillas

Parte con una bella vittoria l’avventura di Fabio Fognini in Svizzera, a Gstaad, dove nel 2017 è stato campione. L’azzurro batte il francese Droguet in un’ora e 23 minuti di gioco: 6-4 6-3 il punteggio finale con cui Fognini supera il primo turno e accede al secondo, dove aspetta di conoscere il suo avversario (uscirà dal match tra Thiem e il peruviano Varillas). Sempre concentrato, solido nei momenti decisivi e bravo a reagire in maniera positiva in quelli (pochi) di difficoltà del match, Fognini è apparso carico: con Droguet c’è stata partita, ma l’italiano ha saputo indirizzarla fin da subito sul binario giusto, con un solo momento di “distrazione” nel secondo set, quando subisce il break del francese sul 2-0. Nell’ultimo turno di servizio, poi, la rimonta da 0-30 con cui va a chiudere il match mostrando un’ottima reazione.