Gaston: "Non ho sentito la palla rimbalzare 2 volte"

Dopo la partita Gaston ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha spiegato il suo punto di vista: "Sembra che ci sia stato un momento di tensione e la gente non capisce cosa sia successo. Ho dato tutto e non ho sentito la palla rimbalzare due volte. Ho lottato il più possibile. Ovviamente se avessi sentito la palla rimbalzare due volte l'avrei ammesso. Sascha e io lo sappiamo, non c'è stato assolutamente alcun problema. Avrei preferito vincere dopo una partita così dura, ma sarà per la prossima volta".