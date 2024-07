Dopo oltre due anni Rafa Nadal torna in finale in un torneo ATP (l’ultima presenza al Roland Garros 2022, vinto contro Ruud). Nel 250 di Bastad (torneo che ha già vinto nel 2005) a effettuare una grande partenza è Ajdukovic che brekka al primo game dopo un lungo dritto del maiorchino e, tenuto il servizio, ottiene un altro break sul rovescio e si porta provvisoriamente su 3-0. Nadal non si arrende ed effettua subito il controbreak con un grande recupero e approfittando di qualche errore del croato, bravo comunque a sua volta non perdere la concentrazione. Col minimo vantaggio, infatti, non sbaglia i successivi turni di battuta e si porta a casa il primo set. Il secondo parziale segue lo stesso copione, con Adjukovic che si prende subito il break ma questa volta la reazione del 38enne è veemente: controbrekka subito e poi si materializza il vantaggio al 6° gioco, con un po’ di nervosismo per il croato che si complica la vita da solo e permette all’avversario di riequilibrare il conto dei set. Al terzo e decisivo parziale gli errori si Adjukovic si moltiplicano: concede il break allo spagnolo in entrambi i primi due turni di battuta, ma cambia atteggiamento all’improvviso e infila tre game di fila, recuperando i due break e riequilibrando il punteggio sul provvisorio 3-3. Quest’altalena di emozioni non si ferma perché Nadal brekka ancora. È l’allungo definitivo che gli permette di andare a prendersi la finale: sfiderà il vincente dell’altra semifinale tra Tirante e Borges.