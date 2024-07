La seconda volta di Matteo Berrettini a Gstaad, torneo ATP 250 dove aveva già vinto nel 2018. A distanza di 6 anni si ripete l'azzurro, che batte 6-3, 6-1 in 59 minuti la rivelazione Quentin Halys e conquista il titolo senza perdere nemmeno un set in tutta la settimana. Successo numero due nel 2024 (dopo Marrakech) e nono in carriera per "The Hammer", che da lunedì sarà il numero 50 del ranking ATP (a marzo era 154...). Prosegue la scalata di Matteo, che ha parlato così dopo la vittoria: "È incredibile, mi sembra ieri che ho vinto qui a Gstaad. Questo è un posto speciale per me, ho sentito le stesse energie e sensazioni di 6 anni fa. Qualche difficoltà nel primo set? Quando ti fermi e riparti dopo la sospensione non è facile, ho cercato di capire anche le condizioni che erano diverse per tutta la settimana. Oggi faceva più freddo. Quando ho ottenuto il break nel 1° set ho trovato le giuste energie e il focus perfetto nel resto della partita. Prossimi obiettivi? Quando ho iniziato quest’anno avevo tanti dubbi, anche sulla condizione fisica. Ho pensato a giocare bene. Penso sia difficile trovare la migliore condizione adesso, ma sicuramente trovare il gioco e iniziare a pensare allo US Open. Ora voglio godermi i prossimi tornei".

