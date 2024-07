Berrettini torna a giocarsi il titolo nella sua amata Gstaad e se la vedrà contro il francese Halys, contro cui ha giocato una sola volta in carriera 9 anni fa. La finale è in programma domenica alle 11.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW TENNIS, GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Questo è un posto speciale per me". Non una frase casuale quella detta da Matteo Berrettini riferendosi a Gstaad dove, nel 2018, conquistò il suo primo titolo Atp in carriera. Qui è arrivata anche una sconfitta in finale (due anni fa contro Ruud), ma adesso il tennista romano ha l'occasione di rifarsi e andare a caccia del 9° trofeo personale. L'ultimo ostacolo (finale in programma domenica alle 11.30) sarà il francese Halys, con cui vanta un solo precedente che risale al 2015 (vinto da Halys). L'azzurro ha eliminato in semifinale Tsitsipas, mentre il transalpino ha avuto la meglio su Struff.

Berrettini-Halys dove vedere la finale dell'ATP Gstaad Il match tra Matteo Berrettini e Quentin Halys, finale dell'ATP 250 di Gstaad, è in programma domenica 21 luglio, ore 11.30, alla Roy Emerson Arena di Gstaad (Svizzera). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Nicolò Cotto. vedi anche Berrettini: "Miglior tennis nel momento decisivo"

Nadal-Borges, dove vedere la finale dell'ATP Bastad Dopo più di due anni sarà protagonista in una finale anche Rafa Nadal che si contenderà con Borges l'Atp 250 di Bastad (Svezia). Lo spagnolo ha già vinto questo torneo nel 2005. L'ultimo atto del 500 di Amburgo, invece, opporrà Fils a Zverev. Questo il resto del programma nella domenica di Sky: ore 14: finale Atp 250 Bastad - su Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

- su Sky Sport Tennis e Sky Sport 251 ore 15: finale Atp 500 Amburgo - su Sky Sport Tennis

- su Sky Sport Tennis ore 16: finale Wta 250 Budapest - su Sky Sport Max

- su Sky Sport Max ore 20.30: finale Atp 250 Newport - su Sky Sport Tennis

- su Sky Sport Tennis ore 20.30: finale Wta 250 Palermo - su Sky Sport Arena approfondimento Nadal torna in finale dopo 2 anni: Ajdukovic ko

