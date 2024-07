Arnaldi subito out: vince Muller in due set

L'azzurro esce al primo turno contro il francese Muller, partita lunga e con una serie di break e contro break. Nel secondo set Arnaldi lotta annullando cinque match point, ma poi si deve arrendere. Nel prossimo turno per Muller il vincente tra Sonego e Poljicak. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

