Prosegue la corsa all'ATP 250 di Atlanta del 23enne azzurro, numero 146 del mondo, che supera 6-7, 6-4, 6-3 il francese Mannarino. Ai quarti di finale affronterà Rinderknech, intanto Bellucci ha già ritoccato il suo best ranking: occuperà almeno la posizione 125. Il tennis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non si ferma la corsa all'ATP 250 di Atlanta per Mattia Bellucci . Il 23enne di Busto Arsizio, reduce da due qualificazioni consecutive in un tabellone del Grande Slam (Roland Garros e Wimbledon), si era garantito l'accesso al main draw sul cemento in Georgia e aveva sfruttato il ritiro al terzo set di Vukic per giocare gli ottavi di finale. E ora si è ripetuto contro l'esperto Adrian Mannarino , 36enne francese e testa di serie numero 2 del torneo, battuto 6-7, 6-4, 6-3 in due ore e 41 minuti di partita. Grande equilibrio nel primo set , dove entrambi non concedono nulla al servizio fino all'interruzione per pioggia (6-5 e 30-30 sul servizio di Bellucci). Si va al tie-break, vinto 8-6 dall'azzurro. Nel secondo set il francese piazza il break nel 3° game, gestisce il vantaggio e chiude 6-4 il parziale. Il terzo e decisivo set rispetta i turni di servizio fino all'8° game, quando Mattia strappa la battuta all'avversario e si aggiudica l'incontro. Prosegue l'ascesa di Bellucci, che ha già migliorato il suo best ranking (da numero 142 sarà almeno 125) e ai quarti di finale se la vedrà con un altro francese, Arthur Rinderknech.

