Altra vittoria per Matteo Berrettini che dopo il successo nel torneo di Gstaad e quello nel primo turno del torneo di Kitzbuhel, batte anche il cileno Tabilo, numero due del tabellone in Austria, e vola ai quarti di finale dove affronterà l'americano Moreno De Alboran. Nel primo set grande precisione e alte percentuali di prime sia per il cileno che per Matteo: turni di battuta piuttosto agevoli per chi serve, pochissimi scambi e nessuna palla break. Inevitabile dunque il tie-break, il terzo consecutivo per l’azzurro dopo i due, entrambi vinti, del primo turno contro il russo Kotov. Anche al tie-break dominano i servizi fino al doppio fallo di Tabilo sul 4-4. Stupendi i due punti successivi con due contro-smorzate di Berrettini che vola sul 7-4 vincendo il primo parziale. Il tie-break vinto dà slancio all’azzurro che si guadagna quattro palle break, le prime di tutto l’incontro, nel secondo gioco del secondo set. Bravo Tabilo ad annullarle tutte e quattro vincendo un game in cui era sotto 0-40. Il break arriva però poco dopo, al quinto gioco, con il romano che si porta dunque sul 4-2 prima e sul 5-3 poi. Ma proprio quando Berrettini serve per il match, arriva il contro-break di Tabilo che si riporta sotto (5-4) guadagnando anche una palla break, annullata da Matteo, sul 5-5. Si va ancora al tie-break e anche questo lo vince Berrettini (7-5) che chiude con un doppio 7-6.

leggi anche Murray annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi 2024