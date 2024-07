Non si ferma il grande tennis con gli italiani in campo in giornata. S'inizia all'ATP 250 di Kitzbuhel con Berrettini opposto a De Alboran. Ai quarti di finale a Umago spazio a Sonego e Musetti, che affrontano rispettivamente Cerundolo e Lajovic.Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vietato perdersi il grande tennis e gli italiani in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Dopo aver trionfato a Gstaad, Matteo Berrettini prosegue la sua striscia di vittorie e si gioca un posto in semifinale all'ATP 250 di Kitzbuhel: di fronte lo statunitense Moreno De Alboran. Altri azzurri in campo ai quarti di finale di Umago, torneo dove sono in corsa Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego : potrebbero ritrovarsi solo in finale, ma ora se la vedranno rispettivamente contro Dusan Lajovic e Francisco Cerundolo.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.