Venerdì sono in programma le semifinali del singolare maschile a Melbourne: apre il programma alle 4.30 Djokovic-Zverev, non prima delle 9.30 il match più atteso tra Sinner e Shelton. ll torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Gli Australian Open entrano nei momenti decisivi con le semifinali del tabellone maschile. Occhi puntati ovviamente sul campione in carica e n°1 del mondo Jannik Sinner, che affronta lo statunitense Ben Shelton. Sono cinque i precedenti, con l'azzurro che domina 4-1 negli scontri diretti. L'azzurro sarà protagonista della sessione serale sulla Rod Laver Arena, con ingresso in campo non prima delle 9.30 italiane. Promette spettacolo anche l'altra sfida tra Sascha Zverev, n°2 del mondo e Novak Djokovic, 24 volte vincitore di uno Slam e reduce dal trionfo nei quarti con Carlos Alcaraz. L'incontro è in programma non prima delle 4.30 in Italia. Apre la giornata sul campo Centrale la finale di doppio misto, con il derby australiano Birrell/Smith vs Gadecki/Peers.