Sinner-Tabilo tra poco in diretta su Sky Sport

Jannik Sinner torna in campo a Montreal contro il cileno Alejandro Tabilo negli ottavi di finale del Masters 1000 canadese, match programmato come secondo incontro sul centrale al termine di Kokkinakis-Hurkacz (in corso). Segui la sfida in diretta su Sky Sport, in streaming su NOW e con il nostro liveblog. In caso di successo, l'azzurro dovrà giocare questa notte i quarti di fianle contro il vincitore del match tra Andrey Rublev e Brandon Nakashima

IL POTENZIALE CAMMINO DI SINNER