Cobolli batte Paul: possibile derby con Darderi

Il successo di Flavio Cobolli al primo turno su Tommy Paul in tre set è la notizia positiva della giornata a Cincinnati. Fuori nelle qualificazioni Sonego, Bronzetti e Trevisan. Il tennista romano, invece, avanza grazie al 6-2, 4-6, 7-5 rifilato al numero 10 del tabellone: sulla sua strada il derby con Darderi o match con Tabilo. Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Fuori Sonego, Bronzetti e Trevisan

Nell'ultimo e decisivo turno delle qualificazioni si fermano Lorenzo Sonego, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Il torinese, dopo aver battuto Borna Coric, perde 6-3, 3-6, 6-2 contro Jaume Munar in poco più di due ore di match. A risultare decisiva è la resa scadente di Sonego con la seconda di servizio. Nel tabellone femminile, Bronzetti si arrende a Lulu Sun: 7-6, 6-3 per la neozelandese dopo un'ora e mezza di gioco. Sconfitta anche per Trevisan con la 19enne Robin Montgomery, che vince con un doppio 6-4 e stacca il pass per il tabellone principale. L'azzurra non riesce a trovare le contromisure al servizio dell'avversaria (15 ace a 0 per la statunitense).