Vietato perdersi il grande tennis e gli italiani in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ben 7 gli incontri con azzurri in campo oggi al Cincinnati Open tra tabellone maschile, femminile e il doppio. Esordio per Jannik Sinner, opposto all'americano Michelsen, che l'anno scorso uscì al primo incontro e dunque ha la possibilità di recuperare i punti persi a Montreal. Primo turno anche per Matteo Berrettini, reduce dalla doppietta Gstaad-Kitzbuhel, che affronterà il danese Rune così come per Matteo Arnaldi, tornato in top 30 dopo la semifinale a Montreal. Il ligure se la vedrà contro l'argentino Etcheverry. Chi è già al 2° turno è Lorenzo Musetti, atteso da Frances Tiafoe. Tra le ragazze chance per Lucia Bronzetti, ripescata come lucky loser, che incrocia Azarenka. E poi c'è il doppio con le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini, che inseguono un posto alle Finals così come Simone Bolelli e Andrea Vavassori.