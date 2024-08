Berrettini ko dopo 10 vittorie: avanza Rune

Dopo dieci vittorie consecutive si interrompe la striscia di Berrettini, battuto in rimonta da Rune: 2-6, 6-1, 6-4 lo score in meno di due ore. Una partita con tre set indirizzati dal break in apertura e poi controllati dal giocatore in vantaggio. Il Masters 1000 di Cincinnati è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo due titoli e dieci vittorie consecutive si è interrotta a Cincinnati la striscia vincente di Matteo Berrettini. In tabellone nel Masters 1000 americano grazie a una wild card, il romano ha perso all'esordio contro Holger Rune: 2-6, 6-1, 6-4 lo score in poco meno di due ore di gioco. Un risultato che lascia l'amaro in bocca a Berrettini, dominante nel primo parziale (il 21° set consecutivo vinto da Matteo) in cui ha sfruttato nel migliore dei modi le indecisioni di Rune, ma poi calato alla distanza. Dal secondo set, infatti, i ruoli si sono invertiti: il danese è salito nel rendimento mentre Berrettini ha pagato i tanti errori (25 gratuiti nel match di cui 16 con il dritto) e un servizio tra luci e ombre. Come nei primi due parziali, anche nel terzo set è stato decisivo il break in apertura. Berrettini cede il servizio per due volte di fila e in entrambi i casi da 30-0, recupera un break, ma non basta per riaprire la partita. Alla prima partita sul cemento da marzo, per Matteo è la terza sconfitta consecutiva su questa superficie. Adesso per lui c'è all'orizzonte il torneo di Winston Salem per preparare nel migliore dei modi gli US Open.