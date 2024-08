US Open, le wild card: ci sono Thiem e Wawrinka

La USTA ha ufficializzato le wild card per l'edizione 2024 degli US Open, sia al maschile che al femminile. Tra gli "invitati" ci sono due ex campioni e due ex campionesse: Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Naomi Osaka e Bianca Andreescu

C'è ancora una tappa a New York prima del ritiro per Dominic Thiem. L'austriaco, campione a Flushing Meadows nel 2020 e prossimo all'addio al tennis, è tra le wild card dell'edizione 2024 degli US Open, in programma dal 26 agosto all'8 settembre all'USTA Billie Jean King National Tennis Center. Inviti all'insegna degli ex campioni visto che la USTA ha assegnato una wild card anche a Stan Wawrinka (vincitore nel 2016), Naomi Osaka (campionessa nel 2018 e nel 2020) e Bianca Andreescu (vincitrice nel 2019). In totale 16 inviti tra il singolare maschile e il singolare femminile per quella che sarà l'edizione da record degli US Open, con un montepremi da 75 milioni di dollari.