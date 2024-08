Non solo Sinner: il programma di oggi su Sky

Venerdì con cinque incontri azzurri tra singolare e doppio in Ohio. Riflettori puntati su Sinner, ma attesa anche per Cobolli e Paolini. Jasmine giocherà pure il doppio con Errani mentre sul Campo 4 spazio a Bolelli e Vavassori. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno degli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 agosto. Un venerdì con tre azzurri impegnati in singolare, tra il maschile e il femminile. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, in cerca ancora della condizione migliore in vista degli US Open. Il n. 1 al mondo affronterà l'australiano Jordan Thompson, n. 32 al mondo. In campo anche Flavio Cobolli: al primo ottavo in un Masters 1000 in carriera, il romano affronterà Hubert Hurkacz, n. 5 del seeding in Ohio. Nel torneo femminile, invece, spazio a Jasmine Paolini, impegnata contro Mirra Andreeva nel remake della semifinale del Roland Garros. In programma anche due match di doppio azzurri: Bolelli/Vavassori contro Dodig/Murray ed Errani/Paolini contro Noskova/Shnaider.