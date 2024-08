Jannik è a New York: primo allenamento sull'Ashe

Dopo giorni segnati dal caso doping, Sinner ha svolto il primo allenamento sull'Arthur Ashe di Flushing Meadows insieme a Dimitrov. Al fianco dell'azzurro i due coach Cahill e Vagnozzi. Gli US Open 2024, in programma dal 26 agosto all'8 settembre, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Primo contatto con il cemento degli US Open per Jannik Sinner. L'azzurro ha svolto il primo allenamento a Flushing Meadows insieme a Grigor Dimitrov: una prima ora sul practice court 1, poi il test sull'Arthur Ashe Stadium, il campo centrale dello USTA Billie Jean King National Tennis Center. Al fianco di Sinner i due coach, Darren Cahill e Simone Vagnozzi, angeli custodi del n. 1 al mondo che negli ultimi mesi ha affrontato il caso doping, diventato di pubblico dominio in questi giorni e in cui è risultato innocente. Dimenticare un periodo difficile (come l'ha definito lo stesso Jannik) e ripartire, forte del quinto titolo stagionale messo in bacheca con il trionfo a Cincinnati.