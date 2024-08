Sonego batte Goffin: è in finale a Winston Salem

Match dominato dal torinese che si impone per 6-3, 6-2 e raggiunge la prima finale di questo 2024. L’azzurro non raggiungeva l’ultima partita di un torneo dal 2022. Ad attenderlo il vincente della semifinale tra lo spagnolo Carreño Busta e l’americano Michelsen. L'ATP Winston Salem è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

