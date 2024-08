Berrettini: "Sinner ha gestito tutto egregiamente"

Berrettini parla del caso di contaminazione da clostebol che ha coinvolto Sinner, poi assolto dall'ITIA: "È impressionante come abbia gestito tutto, penso siano stati mesi difficili per lui. Lo conosco bene e sono sicuro che sia stato un errore". E sugli obiettivi a Flushing Meadows: "So che posso arrivare in fondo, ma penso partita dopo partita". Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 agosto all'8 settembre.