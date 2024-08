Cinque azzurri oggi in campo: il programma su Sky

Sabato azzurro a Flushing Meadows con cinque italiani. Sinner, Arnaldi e Cobolli al maschile, Paolini ed Errani al femminile, tutti a caccia di un posto negli ottavi di finale. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino all'8 settembre

Agli US Open si chiude oggi il terzo turno dei singolari con cinque italiani in campo. Un sabato a tinte azzurre guidato da Jannik Sinner . Il n. 1 al mondo, reduce dalla 50esima vittoria stagionale, affronterà sull'Arthur Ashe Stadium l'australiano Chris O'Connell , n. 87 della classifica mondiale e reduce dalla vittoria contro Mattia Bellucci. Non sarà l'unica sfida Italia-Australia perché Matteo Arnaldi affronterà Jordan Thompson per la prima volta in carriera. Late night show, infine, per Flavio Cobolli che sfiderà il n. 5 al mondo Daniil Medvedev nell'ultimo match sull'Arthur Ashe. Ad aprire la giornata saranno le donne, con Jasmine Paolini e Sara Errani impegnate dalle 17 in poi sul Louis Armstrong Stadium. Le due compagne di doppio (ieri ko contro Dart/Parry) affronteranno rispettivamente la kazaka Yulia Putintseva e la russa Diana Shnaider .

