E' 13° atto di una sfida che ormai è un grande classico del tennis contemporaneo: mercoledì sull'Arthur Ashe di New York, Jannik Sinner sfida il russo Daniil Medvedev. In palio la semifinale degli US Open. Il match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SINNER-PAUL, HIGHLIGHTS

C'è di nuovo Daniil Medvedev sul cammino Slam di Jannik Sinner. Dagli Australian Open a New York, passando per Wimbledon, dalla storica finale che ha regalato il primo major in carriera all'azzurro ai quarti dei Championships, con il successo in 5 set del russo. Il match in programma mercoledì a New York metterà in palio un posto tra i migliori quattro a Flushing Meadows, traguardo mai raggiunto dal n°1 del mondo. I precedenti dicono 7-5 in favore di Medvedev, ma Sinner, dopo aver spezzato il tabù, aveva vinto gli ultimi cinque confronti prima del ko londinese.

Sinner-Medvedev, dove vedere il match degli US Open Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valido per i quarti di finale degli US Open, è in programma mercoledì 4 settembre, con orario da definire (probabile lo slot notturno nella sessione serale americana) sull'Arthur Ashe di New York. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. approfondimento Sinner: "Con Medvedev sarà sfida fisica e mentale"

Sinner-Medvedev, i precedenti 2024 - Wimbledon (QF): Medvedev b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3

2024 - Miami (SF): Sinner b. Medvedev 6-1, 6-2

2024 - Australian Open (F): Sinner b. Medvedev 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

2023 - ATP Finals (SF): Sinner b. Medvedev 6-3, 6-7, 6-1

2023 - Vienna (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 4-6, 6-3

2023 - Pechino (F): Sinner b. Medvedev 7-6, 7-6

2023 - Miami (F): Medvedev b. Sinner 7-5, 6-3

2023 - Rotterdam (F): Medvedev b. Sinner 5-7, 6-2, 6-2

2022 - Vienna (QF): Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2

2021 - ATP Finals (RR): Medvedev b. Sinner 6-0, 6-7, 7-6

2021 - Marsiglia (QF): Medvedev b. Sinner 6-2, 6-4

2020 - Marsiglia (R16): Medvedev b. Sinner 1-6, 6-1, 6-2 approfondimento Ai quarti con Medvedev: il tabellone di Sinner

