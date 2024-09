Sinner: "Con Medvedev sarà sfida fisica e mentale"

Jannik Sinner commenta il successo contro Paul, che lo manda ai quarti degli US Open per la seconda volta in carriera: "Non ho iniziato bene, ma sono orgoglioso del risultato. Ho trovato il ritmo nel finale. Con Medvedev sarà dura, una sfida fisica e mentale". Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-PAUL, HIGHLIGHTS