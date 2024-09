L'azzurro in campo per l'allenamento: dopo la vittoria contro Paul aveva lamentato un piccolo fastidio all'anca, ma la situazione non è preoccupante. Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev con un palio la semifinale degli US Open: match in diretta tra mercoledì 4 settembre e giovedì 5 su Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner si allena. E l'anca non preoccupa. In vista della sfida dei quarti di finale degli US Open contro Medvedev, l'azzurro è sceso sul campo pratica numero uno (dove si allena abitualmente) per prepararsi al match. Il suo lavoro, come sempre, è stato seguito da Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Andrea Cipolla, l'osteopata. Da sparring partner il giovane americano Liam Krall - classe 2002 - richiesto proprio da Jannik per l'intensità del gioco. Dopo la vittoria contro Paul, Sinner aveva lamentato un piccolo fastidio all'anca, una sorta di compressione, ma non alla zona infortunata dei mesi scorsi. Una situazione, comunque, per nulla preoccupante, come certificano le immagini.