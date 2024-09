Finale misto e semi donne: il programma di oggi

A Flushing Meadows è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori, impegnati alle 21 nella finale del doppio misto contro Townsend/Young. Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, le semifinali del singolare femminile. Gli US Open sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Iniziano le prime finali agli US Open 2024, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Si parte dal doppio misto con i riflettori puntati su Sara Errani e Andrea Vavassori, prima coppia italiana di sempre in finale Slam nella specialità. Gli azzurri saranno impegnati alle 21 sull'Arthur Ashe Stadium contro gli americani Taylor Townsend e Donald Young, in tabellone grazie a una wild card. Nella notte tra giovedì e venerdì, invece, ci saranno le semifinali femminili. Si parte all'1 con Sabalenka-Navarro, poi Pegula-Muchova.